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Бездарность власти стала проклятием Британии

Бездарность власти стала проклятием Британии

@ Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не оправдал надежд населения и побил все прежние рекорды непопулярности, включая тот, который поставила Лиз Трасс.

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