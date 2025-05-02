Певица Джилл Собьюл погибла в США

66-летняя певица и автор песен Джилл Собьюл трагически погибла при пожаре в США. Инцидент произошёл в пригороде Миннеаполиса, передает РИА Новости66-летняя певица и автор песен Джилл Собьюл трагически погибла при пожаре в США.
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