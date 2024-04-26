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ФедералПресс

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Депутат Рады Дубинский: на Украине готовятся к негативному развитию событий и ужесточают цензуру

Депутат Рады Дубинский: на Украине готовятся к негативному развитию событий и ужесточают цензуру

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Киевский режим и его западные спонсоры ожидают негативного развития событий на Украине, об этом свидетельствует ужесточение цензуры в соцсетях, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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