Книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином Дворе. Харальд Хорф, «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»АСТДополненная история по мотивам популярной игры Atomic Heart — с новыми подробностями знакомого мира и героями, которым предстоит сражаться за будущее людей.
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