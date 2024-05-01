Бутусов: Украина «умывается кровью» на Работинском выступе и других направлениях

ВСУ теряют множество солдат в обороне бесполезного с тактической точки зрения Работинского выступа. Украина буквально умывается кровью, отстаивая территорию, которую так старалась захватить в прошлом году, заявил в своем блоге главред украинского портала «Цензор» Юрий Бутусов.