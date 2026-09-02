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Пятый канал

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Ученые заявили, что Солнце уснуло

Ученые заявили, что Солнце уснуло

На Солнце за последние сутки практически не произошло значимых событий, а Солнце за последние сутки практически не произошло значимых событий, а геомагнитная активность остается низкой.

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