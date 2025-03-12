Колёсные американские САУ 75 mm Gun Motor Carriage T27

Опытный образец полугусеничной САУ 75 mm GMC T12 В начале сороковых годов армия США вместе с несколькими подрядчиками работала над созданием новых самоходных артиллерийских установок для борьбы с танками противника.
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