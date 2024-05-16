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Диетолог Джутова рассказала, как бюджетно придерживаться правильного питания

Диетолог Джутова рассказала, как бюджетно придерживаться правильного питания

Существует миф, что придерживаться правильного питания – трудно и недешево. В действительности можно наладить ежедневный рацион, нне прибегая с большим усилиям и финансовым затратам, утверждает врач-диетолог Марьяна Джутова.

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