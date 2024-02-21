Шендерович заявил пранкерам о планах передать гонорары от выступлений ВСУ

Российский писатель Виктор Шендерович заявил пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что он согласен передать свои гонорары от выступлений на Украине на нужды Вооруженных сил страны.
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