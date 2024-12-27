Никас Сафронов не оставит детям свои трехэтажные хоромы в центре Москвы

Квартира народного художника России Никаса Сафронова в центре Москвы напоминает, скорее, музей. Трехэтажные апартаменты с видом на Кремль занимают около тысячи квадратных метров — и отойдут государству после смерти живописца.
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