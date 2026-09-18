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Орловские новости

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Гендиректор «Колпнянский элеватор» стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ

Гендиректор «Колпнянский элеватор» стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ

Гендиректору компании «Колпнянский элеватор» Алексею Ревякину присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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