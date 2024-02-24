Посол Франции в Казахстане практически оскорбил президента России, назвав его "диктатором".Всего два года назад посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский отработал натовский аванс, заявив, что чем больше "русских убьют сейчас, тем меньше придётся убивать их детям".