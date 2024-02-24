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Посланник Макрона в Казахстане "отметил" годовщину СВО

Посланник Макрона в Казахстане "отметил" годовщину СВО

Посол Франции в Казахстане практически оскорбил президента России, назвав его "диктатором".Всего два года назад посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский отработал натовский аванс, заявив, что чем больше "русских убьют сейчас, тем меньше придётся убивать их детям".

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