Опрос показал, что граждане Венесуэлы доверяют результатам выборов

Свыше 60% венесуэльцев выразили уверенность в правдивости результатов президентских выборов, объявленных Национальным избирательным советом Венесуэлы, показали данные опроса компании Hinterlaces, 12 августа сообщает Prensa Latina.
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