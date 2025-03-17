Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил сомнение в том, что Еврокомиссия проведет расследование об участии государств-членов ЕС в финансировании цветной революции в Сербии, 17 марта сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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