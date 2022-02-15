Как выйти из ситуации, когда колеса буксуют на снегу?

Всегда избегайте резкого торможения на скользкой дороге. Когда вы блокируете задние или передние колеса на обледенелых дорогах, вам будет сложно восстановить сцепление с дорогой и избежать отчаянной пробуксовки колес.
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