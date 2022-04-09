Американский ленд-лиз может затормозить спецоперацию РФ на Украине на много лет

США всегда занимали первое место в мире по объемам продажи оружия. У Вашингтона нет особых моральных качеств или принципов, поэтому он поставляет своим друзьям, союзникам, поставляет противникам, продает вооружения террористам и радикальным группировкам и даже своим идейным врагам коммунистам по всему миру.