Американский ленд-лиз может затормозить спецоперацию РФ на Украине на много лет

США всегда занимали первое место в мире по объемам продажи оружия. У Вашингтона нет особых моральных качеств или принципов, поэтому он поставляет своим друзьям, союзникам, поставляет противникам, продает вооружения террористам и радикальным группировкам и даже своим идейным врагам коммунистам по всему миру.
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