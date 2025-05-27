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Популярный исполнитель скончался после продолжительной борьбы с онкологией

Популярный исполнитель скончался после продолжительной борьбы с онкологией

Турецкий артист Ильхан Шешен скончался за несколько дней до собственного 77-летия.  Об этом 26 мая 2025 года сообщили родственники музыканта и актёра.

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