Первые места: лыжники из Поморья сохраняют лидерство на Кубке России

Александр Большунов и Вероника Степанова открыли второй этап Кубка России первыми местами.1 декабря в Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам, начало которому положили индивидуальные гонки свободным стилем.
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