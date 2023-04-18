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Дрогба о «Челси»: «Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»

Дрогба о «Челси»: «Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»

«Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб, что прежде. Там новый владелец, новое видение. Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило при Романе Абрамовиче, когда приобреталось много футболистов, но решения тогда были очень умными.

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