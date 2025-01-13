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Царьград

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Мировое сообщество разобщено: кризис в Ливии остается нерешенным

Мировое сообщество разобщено: кризис в Ливии остается нерешенным

Министр инвестиций в Бенгази, Али Саиди, заявил о разногласиях мировых держав, препятствующих созданию единого правительства в Ливии.

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