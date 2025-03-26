Меркантильность девушек соседних стран

Нельзя утверждать, что девушки какой-либо одной страны более меркантильны, чем девушки другой. Везде встречаются люди, для которых материальные блага играют важную роль в отношениях, и везде есть те, кто ставит духовные ценности превыше всего.
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