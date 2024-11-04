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Кучеров обошел Маккиннона по очкам в регулярках НХЛ в 2024 году – 103 против 102. В топ-5 также Макдэвид, Панарин и Капризов

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:7).  В текущем сезоне у россиянина стало 20 (10+10) очков в 12 играх.

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