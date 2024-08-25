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Apple расширяет возможности для пользователей в ЕС. Теперь они могут сами выбрать, откуда звонить

Apple расширяет возможности для пользователей в ЕС. Теперь они могут сами выбрать, откуда звонить

Пользователи iPhone из ЕС скоро смогут менять стандартные приложения для звонков и обмена сообщениямиВ ответ на регуляторные изменения в Европейском союзе, Apple объявила об обновлениях для пользователей iPhone и iPad, позволяя им более свободно выбирать приложения по умолчанию и даже удалять ряд стандартных приложений.

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