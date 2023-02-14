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Кацалапов о продолжении карьеры: «Посмотрим и создадим какой‑то стратегический план с нашими тренерами»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возвращении к соревнованиям.

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