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Культуромания

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Игорь Матвиенко объяснил, чем SHAMAN отличается от «Любэ»

Игорь Матвиенко объяснил, чем SHAMAN отличается от «Любэ»

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко побеседовал с корреспондентом портала NEWS.ru и порассуждал о певце SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и группе «Любэ», которые занимают на сцене патриотическую нишу.

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