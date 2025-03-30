«Сиэтл» лишился шансов на плей-офф НХЛ

«Сиэтл Кракен» не смог выйти в плей-офф НХЛ-2025.«Сиэтл Кракен» не смог выйти в плей-офф НХЛ-2025.«Кракен» лишился шансов на попадание в плей-офф после того, как «Сент-Луис Блюз» обыграл «Колорадо Эвеланш» (2:1).