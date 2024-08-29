Позор оппозиции

Владимир Балаев Быков уже одним своим видом вызывает тошноту - не человек, а мешок желеобразных фекалий... Такое ощущение что он уже гниёт заживо, изрыгая ложь и заражая ею пространство... Тоже форма существования, причём щедро оплачиваемая западными "доброхотами"....

Главный "почему вся российская оппозиция какая-то нелепая?" Не верный вопрос. Есть и здоровая патриотическая оппозиция, которая взбешена от не простых решений действующей власти и ее выкрутасов.