Всегда полезно посмотреть на них со стороны. Сторона Дмитрия Львовича Быкова – так себе. Жирноватая, страшноватая, явно деградирующая и, кажется, не очень трезвая.
Позор оппозиции
Комментарии
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Владимир Балаев
Быков уже одним своим видом вызывает тошноту - не человек, а мешок желеобразных фекалий... Такое ощущение что он уже гниёт заживо, изрыгая ложь и заражая ею пространство... Тоже форма существования, причём щедро оплачиваемая западными "доброхотами"....
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4 час.
Главный
"почему вся российская оппозиция какая-то нелепая?" Не верный вопрос. Есть и здоровая патриотическая оппозиция, которая взбешена от не простых решений действующей власти и ее выкрутасов.
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2 час.
СМ
Сергей Маруга
На х,,,, ра подымают раз за разом это быдло и еще комментируют его высказывания, наверно других новостей нету, чем обсуждать этого гнилого хряка.
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54 мин.
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