Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США могут использовать польские истребители в качестве носителей ядерного оружия

США могут использовать польские истребители в качестве носителей ядерного оружия

США не против включить Польшу в программу "ядерного участия" НАТО, но с ограничениями. Такое мнение в интервью польскому агентству PAP высказал Уильям Альберк, бывший директор центра по контролю над вооружениями Североатлантического альянса.

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