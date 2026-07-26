США могут использовать польские истребители в качестве носителей ядерного оружия

США не против включить Польшу в программу "ядерного участия" НАТО, но с ограничениями. Такое мнение в интервью польскому агентству PAP высказал Уильям Альберк, бывший директор центра по контролю над вооружениями Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии