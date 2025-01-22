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Царьград

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ТАСС: СК изъял в доме экс-замминистра обороны Иванова более 30 единиц оружия

ТАСС: СК изъял в доме экс-замминистра обороны Иванова более 30 единиц оружия

СК изъял в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова более 30-ти единиц огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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