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ИА Регнум

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Мужчина запрыгнул в вольер с тиграми в Британии, спасти его не удалось

Мужчина запрыгнул в вольер с тиграми в Британии, спасти его не удалось

Мужчина запрыгнул в вольер с тиграми в Йоркширском парке дикой природы в Британии. Некоторое время он пытался общаться с животным, но в конце концов погиб.

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