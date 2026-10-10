Мужчина запрыгнул в вольер с тиграми в Британии, спасти его не удалось

Мужчина запрыгнул в вольер с тиграми в Йоркширском парке дикой природы в Британии. Некоторое время он пытался общаться с животным, но в конце концов погиб.
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