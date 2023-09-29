МТС-банк в октябре запустит сервис оплаты на зарубежных игровых площадках

МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на иностранных игровых и стриминговых площадках, которые ранее прекратили принимать платежи из России — например, на Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к банку.