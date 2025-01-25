Руководство проекта Рыбарь встретилось с премьер-министром Ирака

Руководство проекта Рыбарь провело встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани. Как сообщил сам проект, всю прошлую неделю его участники провели в Ираке, где наводили мосты и налаживали контакты с официальными властями республики.