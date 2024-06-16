Ростовский губернатор Голубев призвал не «раскачивать межнациональную тему»

Губернатор Ростовской области вышел на связь после захвата заложников в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Василий Голубев в своем Telegram-канале объяснил, почему хранил молчание долгое время и закрыл комментарии, чем вызвал гнев подписчиков.