360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Понятно что Павел пришел к власти под протекторатом США, но нельзя же быть таким дебилом! Все высказывания прозападны...Президент Чехии П...
  • Сергей Б
    что-то уж много мусульман-террористов и бандитов сидит в наших СИЗО? там камеры, поди, забиты до предела. А неужели н...Голубев: захват з...
  • алекс кузь
    Тема жертвоприношений слабо раскрыта, в тч экспертом умаровой. Есть ли смысл для подражания.Около 16 тысяч че...

Ростовский губернатор Голубев призвал не «раскачивать межнациональную тему»

Ростовский губернатор Голубев призвал не «раскачивать межнациональную тему»

Губернатор Ростовской области вышел на связь после захвата заложников в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Василий Голубев в своем Telegram-канале объяснил, почему хранил молчание долгое время и закрыл комментарии, чем вызвал гнев подписчиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх