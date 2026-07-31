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Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ.

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