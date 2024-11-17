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Рецидивист с зубилом отомстил бывшей

Рецидивист с зубилом отомстил бывшей

Злоумышленника задержали в одном из челябинских городов.В Троицке Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который подозревается в повреждении четырёх зимних автомобильных колёс.

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