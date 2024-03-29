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Генштаб России: срочники, призванные весной 2024 года, не будут участвовать в СВО

Генштаб России: срочники, призванные весной 2024 года, не будут участвовать в СВО

Срок службы по-прежнему, составит ровно год, призывная кампания начнётся 15 апреляСолдаты-срочники, которых призовут на военную службу весной 2024 года, в специальной военной операции на территории Украины участвовать не будут.

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