Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области прекратится снегопад

Циклон, из-за которого в регион заваливает снегом, уже начал терять активность.Циклон, из-за которого Свердловскую область заваливает снегом уже начал терять активность и уже сегодня, 5 января должен сойти на нет.
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