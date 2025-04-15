БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Раздел Украины на три части разжигает новый конфликт

Раздел Украины на три части разжигает новый конфликт

Спецпосланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф нашли скорейшие пути урегулирования на Украине, отмечают западные СМИ.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
То есть Россия... отбивает с большой кровью регионы, которые хотят быть с ней, у нацистского режима - а запад просто забирает всё до Днепра? Хитрые предложения - не решат основу конфликта.
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3 час.
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