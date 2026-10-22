При длине 5135 и колесной базе 3045 мм Li L8 имеет такую же высотку и ширину, как и L9, но салон у него – строго пятиместный.
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