Пашинян обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств

Об этом в ходе выступления на сессии признанного нежелательным в России американского аналитического центра Atlantic Council заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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