В ЯНАО браконьер выплатит в казну более миллиона рублей за незаконный вылов рыбы

В Тазовском районе суд вынес приговор местному жителю по делу о незаконной добыче ценных пород рыб. Браконьер нанес ущерб в размере более 1 млн рублей, который теперь должен вернуть в казну, сообщила прокуратура ЯНАО.
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