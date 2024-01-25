Драконовы законы: чего ожидать от Like a Dragon: Infinite Wealth

Японская компания Sega, известная всему миру благодаря консоли и Сонику, 26 января выпускает тайтл Like a Dragon: Infinite Wealth в жанре JRPG, разработчиком в проекте выступает студия Ryu Ga Gotoku Studio.
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