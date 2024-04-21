Оппозиционер Шор назвал Молдавию захваченным государством, где формируется ГУЛАГ

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой "захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ".
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