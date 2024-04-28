5 ключевых новостей недели 22-28 апреля

Пожар и стрельба в городе, мероприятия на 9 мая, убранное ограждение в сквере Мира, приговор за порчу подземного перехода у "Шарика" и водитель, испортивший ограждение фонтана на площади Победы: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.