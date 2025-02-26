Сегодня дума Ревды вернется к вопросу о самороспуске

Сегодня городская дума Ревды вернется к вопросу о самороспуске, который был поднят месяц назад. В понедельник, 24 февраля, думская комиссия по МСУ приняла решение включить этот пункт в проект повестки пленарного заседания 26 февраля.
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