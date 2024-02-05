У BMW 5-Series, X2 и XM появились новые силовые установки

Пресс-служба баварской марки объявила о локальных новинках, которые скоро выйдут на рынок. У семейства кросс-купе BMW X2 появятся две модификации: полноприводная с дизелем (xDrive20d) и базовая переднеприводная электрическая (iX2 eDrive20).