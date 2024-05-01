В США оценили новый российский фрегат «Адмирал Головко»

Обозреватель NI Сучиу назвал «Адмирала Головко» новым поколением фрегатов Недавно вошедший в строй Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Петер Сучиу.
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