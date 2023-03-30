Путеводитель по непо-вселенной: Никита Ефремов, Павел Табаков и Кирилл Нагиев

Пока Голливуд отчаянно пытается выяснить, кто из детей звезд заслуженно добился успеха, а кто получил очередной контракт только благодаря своей известной фамилии, в России феномен «непо-бейби» пока не завоевал интереса отечественной аудитории.
Пока Голливуд отчаянно пытается выяснить, кто из детей звезд заслуженно добился успеха, а кто получил очередной контракт только благодаря своей известной фамилии, в России феномен «непо-бейби» пока не завоевал интереса отечественной аудитории.
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