Эстонцам запретят участвовать в мероприятиях в России

Правительство Эстонии поддержало инициативу министра иностранных дел Маргуса Цахкны о запрете для граждан до 21 года участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии.
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