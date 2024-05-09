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Зеленского хотят устранить свои

Зеленского хотят устранить свои

Попытка покушения на Зеленского указала на заговор в его ближайшем окружении @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков СБУ заявила о срыве попытки покушения на Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Eduard
Все кто погибли в этом виноват Комик-гомик и его сучка!
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7 час.
Eduard
Все так за него переживают,прямо не меньше чем остановка передачи оружия на Украину!
Ответить
7 час.
Eduard
Давно пора чету Зе повесить!
Ответить
7 час.

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